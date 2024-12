« Se fosse davvero così, sarebbe grave . Mi auguro che la poca costanza nei risultati sia dovuta ad altri fattori. La voglia e la determinazione non devono mai mancare in nessuna partita. Il Milan ha buoni giocatori che possono fare veramente bene e lottare per vincere il campionato. Devono fare quell’ultimo step , dando continuità ai risultati positivi».

Milan, Donadoni su Leao

«Le sue qualità le conosciamo e non si discutono: deve solo dare continuità nelle prestazioni. Non bastano 3-4 partite fatte bene come le ultime, in cui è stato determinante. Serve un campionato intero a grandi livelli per far pendere ago della bilancia; affinché sia definito un campione piuttosto che solamente un buon giocatore».