Atalanta-Milan , 15 ^ partita del campionato di Serie A 2024-25 . Venerdì 6 dicembre i rossoneri volano al 'Gewiss Stadium' di Bergamo alla ricerca di una vittoria che potrebbe svoltare del tutto la stagione del Diavolo. Con i tre punti, i rossoneri accorcerebbero le distanze e potrebbero rilanciarsi nella lotta Scudetto. Non una missione facile, visto che la Dea è in una forma pazzesca. La squadra di Gasperini è secondo in campionato a solo un punto dal Napoli capolista. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Milan dal sito di Sky.

Atalanta-Milan, probabili formazioni: Fonseca trova la quadra? Gasperini cambia

L'Atalanta di Gasperini non dovrebbe cambiare troppo rispetto alla squadra che ha battuto la Roma. In porta Carnesecchi. In difesa esterni Bellanova e Ruggeri. Difesa con Hien, Kolasinac e Kossonou. A centrocampo spazio alla coppia Ederson, De Roon. E in avanti? Qui arrivano i primi dubbi per la squadra di Gasperini. De Ketelaere dovrebbe giocare insieme a Lookman in avanti. Panchina anche per Retegui e Samardzic. In campo Pasalic.