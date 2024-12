Milan-Sassuolo 6-1 , una partita difficile da interpretare per i rossoneri. La squadra di Paulo Fonseca ha dominato dal primo minuto dando ottimi segnali in vista delle prossime cruciali partite. La seconda vittoria di fila molto convincente, dopo quella sempre a San Siro contro l'Empoli. Una squadra che sembra avere più equilibrata rispetto alle prime partite , ma il rischio è quello di esaltarsi troppo. È vero come detto i segnali sono importanti: i giocatori sembrano finalmente concentrati e con la voglia di fare davvero quello che vuole Fonseca. In tutto questo, però, la classifica è ancora difficile per i rossoneri. Per questo la sfida difficile contro l'Atalanta arriva nel momento davvero perfetto per il Diavolo .

Milan, credi davvero nello Scudetto? L'Atalanta arriva nel momento perfetto

Paulo Fonseca ha sempre detto di credere fortemente allo Scudetto per il suo Milan. Dichiarazioni importanti vista anche la distanza con le prime in classifica: al momento, infatti, il Diavolo resta al settimo posto in Serie A a 10 punti dal Napoli e a 9 punti dall'Atalanta. Il portoghese crede molto nelle potenzialità della sua squadra. Per questo la sfida con la Dea è cruciale: se si crede davvero nel titolo, i rossoneri hanno la chance di ricucire a meno 6 (a meno tre in caso di vittoria sul Bologna nel recupero). Sarebbe un passo avanti incredibile e una spinta importantissima per il resto della stagione. La squadra di Gasperini è senza dubbio la più in forma d'Europa con il Liverpool e vincere lancerebbe un messaggio: si c'è anche il Milan. Uno spartiacque per la stagione rossonera e per capire quali potranno essere i veri obiettivi stagionali del Milan. Perdere, ovviamente, sarebbe un macigno: il Milan piomberebbe a meno 12 dalla stessa Dea e con il morale sotto i piedi. È forse la partita più importante dell'era Fonseca. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Tomori verso l'addio: tre profili in lizza