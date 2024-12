Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare a qualche rinforzo a gennaio. E non solo: il Diavolo potrebbe già programmare qualche intervento per la prossima stagione. Calciomercato.com parla delle possibili mosse in difesa. Fikayo Tomori sarebbe a fine ciclo con i rossoneri. L'inglese non è una prima scelta di Fonseca e potrebbe salutare il Milan per tornare in Premier League. Che potrebbe arrivare al suo posto? Sono tre i profili descritti. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA