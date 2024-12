Milan, i tifosi stroncano Tomori: “E’ imbarazzante! Che involuzione”

Milan-Sassuolo 6-1, i rossoneri vincono e convincono anche in Coppa Italia passando ai quarti senza difficoltà. Una gara dominata dal primo minuto dai ragazzi di Paulo Fonseca che hanno impresso il loro gioco da subito senza fare respirare il Sassuolo. Partita tra alti e bassi per Fikayo Tomori. Ecco le pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola.