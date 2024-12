Milan, Leao così può svoltare davvero: i segnali parlano chiaro

Milan , Leao potrebbe essere arrivato alla svolta? Rafael è un talento purissimo e uno dei giocatori nettamente più importanti di questa squadra. Lo è ormai da parecchie stagioni. Al portoghese, però, gli viene spesso criticata la mancanza di voglia e di continuità. In questo inizio di stagione, Leao è stato tra i casi più eclatanti del Milan. Prima le tante partite in panchina, per scelta tecnica di Fonseca. Una scelta anch'essa estremamente criticata. Poi Rafa ha iniziato a ingranare: quella prestazione contro il Real Madrid lo ha fatto rinascere in un certo senso. Poi due gol contro il Cagliari e gare sempre più convincenti. E dalla vittoria contro il Sassuolo arrivano ulteriori segnali.

Milan, Leao verso la svolta? Dei segnali importanti. E Fonseca...

In Coppa Italia, Leao ha ancora una volta attaccato spesso il centro del campo. E non è la prima volta in stagione: lo abbiamo visto tantissimo contro il Cagliari, dove ha segnato due gol, ma anche nei pochi minuti a Bratislava. E contro il Real il gol di Morata nasce da un movimento di Rafa da prima punta vera. Da lì la svolta. E i segnali parlano chiaro: da finta punta, o attaccante di sinistra più accentrato, Leao deve aiutare di meno in fase difensiva e può attaccare meglio gli spazi aperti dai movimenti continui di Morata. Dovrebbero quindi aumentare i tiri a partita e anche i gol. La rete che ha segnato contro il Sassuolo è importante. Non per il risultato, ma per il modo in cui arriva. Un tiro secco, forte e deciso, cosa che non si vede spesso da Leao. Se dovesse continuare a tirare con questa decisione, potrebbe essere davvero arrivato alla svolta. E le parole di Fonseca parlano chiaro in tal senso.