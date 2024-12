Atalanta-Milan, Ibrahimovic e Furlani ci saranno? Ecco cosa è emerso

Uno dei possibili temi di questo Atalanta-Milan, in programma alle ore 20:45 di oggi, venerdì 6 dicembre, era la presenza di Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. Come noto, infatti, i due non erano allo stadio nel corso dell'ultimo match. In occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia con il Sassuolo il Senior Advisor di RedBird per il Diavolo e il CEO rossonero avevano dovuto rinunciare alla presenza al fianco della squadra. Questo, però, non era dovuto ad una decisione presa all'ultimo minuto, ma ad un viaggio previsto da tempo a New York, probabilmente per incontrare Gerry Cardinale. Il che aveva spinto il solo Paolo Scaroni a sedersi in tribuna.