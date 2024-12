Milan, Ibrahimovic: “Non può esserci un nuovo Zlatan. Io al Bayern Monaco? Vi dico …”

Se continua a non vedersi come allenatore: "Attualmente sì. Non voglio fare l'allenatore perché è troppo lavoro per me. Devi coprire tante aree, trovare idee e soluzioni, preparare e seguire le partite e allenare. Lavori giorno e notte. Un anno da allenatore mi sembrerebbe dieci anni. Quindi la cosa non mi attira".

Sullo sviluppo del calcio attraverso la tattica: "Questo ha meno a che fare con il calcio che con gli allenatori. Molti allenatori hanno una filosofia e uno stile di gioco, e poi il singolo giocatore diventa insignificante perché tutti sono costretti ad adottare una tattica o un sistema come una sola parte. Certo, la filosofia di un allenatore è importante e serve per gestire la squadra. Ma credo che il singolo giocatore sia la cosa più importante nella squadra. Perché va in campo e fa la differenza. E in generale non credo che il calcio diventi noioso. Piuttosto, sento che continua a crescere. Devi semplicemente essere intelligente e non chiuderti ai nuovi sviluppi".

Sul trasferimento in Germania durante la sua carriera: "Il calcio in Germania è eccezionale. Adoro gli stadi lì perché sono sempre esauriti. Giocare per un club come il Bayern Monaco sicuramente non sarebbe stato male, proprio per la storia e i giocatori del club. Per me il Bayern è uno dei cinque club più grandi del mondo. Ammiro molto il calcio tedesco e la nazionale. (…) Non potevano permetterselo ( ride ). Ma no, a dire il vero non c’è mai stata la possibilità di trasferirsi lì. Sarebbe stato sicuramente bello, ma il destino aveva altri piani per me". LEGGI ANCHE: Milan, Leao così può svoltare davvero: i segnali parlano chiaro