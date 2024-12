Atalanta-Milan, Leao-Calabria e Tonali: il ricordo della vittoria con Pioli

(fonte: acmilan.com) - Atalanta-Milan è ormai da catalogare a tutti gli effetti come un big-match del nostro campionato. Per la 15ª di Serie A affrontiamo i campioni in carica dell'Europa League: si gioca al Gewiss Stadium e l'anno scorso, sempre qui, si giocò nello stesso periodo (era il 9 dicembre 2023). In quel caso vinsero in extremis gli orobici con un gol di Muriel. Risultato identico ma a nostro favore nell'ottobre 2021, un 2-3 che andiamo a rivivere in questo Time Machine. 3 ottobre 2021, settima giornata di campionato, Atalanta e Milan si presentano al match separati da 5 punti in classifica, a favore dei rossoneri.