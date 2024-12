Pastore: “E’ il Milan più sensato della stagione. Vincendo si aprono…”

Atalanta-Milan, Pastore: "Con una vittoria, si aprono scenari difficili, ma non impossibili"

"Secondo me il Milan non vince a Bergamo, però ho apprezzato il Diavolo riveduto e corretto contro l'Empoli. E' il Milan più sensato della stagione, non il più bello, quello si è visto a Madrid e nel derby. Contro l'Empoli ha alzato il livello. A Bergamo è il gran premio della montagna, anche se il Milan ha vinto bene le due grandi partite precedenti. Secondo me ha una grande occasione, almeno morale, pensare che questa sia la partita che possa essere la svolta. Questa partita può dare anche un seguito tattico, poi il Milan avrà Como, Verona e Genoa. Se vince a Bergamo si aprono scenari molto difficili, ma non impossibili per il Milan". LEGGI ANCHE: Atalanta-Milan, probabili formazioni: Fonseca non ha dubbi. De Ketelaere...