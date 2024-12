Milan, Pastore: “Se Fonseca convince contro l’Atalanta…”. Il parere su Camarda

Atalanta-Milan cruciale? Pastore sicuro. Poi avverte su Camarda

"Il Milan contro l'Empoli non ha concesso e l'ha preso alto e aggressivo. Chiaro che l'Atalanta è di tre categorie sopra l'Empoli. Ci sono dei segnali di miglioramento. Da quel derby, Fonseca non ha fatto un lavoro lineare, ci sono state delle cadute. Il Milan migliore lo stiamo vedendo ora. Atalanta-Milan penso sia la partita più importante del ciclo di Fonseca. È una sfida ad armi pari. Se riuscirà a superarla in modo convincente, lì potrebbe iniziare un altro discorso. Se Fonseca riesce a imporre le sue idee, potrebbe cambiare la stagione del Milan, che potrebbe portarlo a fare cose che oggi non pensiamo nemmeno".