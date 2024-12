Milan, Spalletti: “Camarda? Ho sentito cose bellissime. Ma per ora …”

Le parole del CT della Nazionale: "Un ragazzo così è ancora meglio tenerlo sotto traccia perché sappiamo tutti che è bravissimo e che sarà il nostro futuro. Però a volte anticipare troppo i tempi può metterlo in difficoltà o può creargli degli imbarazzi a lui stesso. Però Camarda ha qualità da vendere e noi dentro la Nazionale come allenatori, è più facile essere in uno staff, essere un gruppo, parliamo giornalmente dei giovani. Tant'è che ora abbiamo fatto questa scelta di tirar fuori qualche giovane e ci ha ripagato. E di Camarda ne ho sentite dire di cose bellissime da chi lo allena tutti i giorni. Oltre che essere un bravo giovanotto, un bravo ragazzo... Però, lasciamolo crescere". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Rischio beffa per il giocatore che fa impazzire Furlani e Moncada >>>