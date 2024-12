Ravezzani: “Fonseca non ha attenuanti. Banco di prova”

Atalanta - Milan , una sfida cruciale per i rossoneri. La squadra di Fonseca può rilanciarsi verso lo Scudetto con una vittoria. Il Diavolo deve vincere se vuole accorciare la classifica. Una partita estremamente complessa per il Milan: l'Atalanta arriva da otto vittorie di fila in Serie A. Fabio Ravezzani , giornalista e direttore di 'TeleLombardia', ha postato su X una sua idea a poche ore dalla partita. Un pensiero specifico sui due allenatori.

"La partita di stasera tra Atalanta e Milan è fondamentale banco di prova per Fonseca. Il tasso tecnico delle squadre è analogo (per me maggiore per i rossoneri). Quindi la differenza la faranno gli allenatori. E a dicembre non vale l’attenuante che il portoghese è appena arrivato".