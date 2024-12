Oddo: “Fonseca? Serve tempo. A Leao manca continuità. Su Ibrahimovic…”

"Il campionato è lungo: non è ancora finito il girone d'andata e c'è da giocare tutto quello di ritorno... Il margine perché i rossoneri rientrino in corsa esiste , ma l'unico modo per riuscirci è che abbiano più continuità di rendimento".

" Ha delle qualità. È più propenso alla fase offensiva che a quella difensiva , ma il Milan storicamente ha sempre avuto come terzini giocatori di grande spinta. Sicuramente può migliorare . E non dimentichiamoci che in quel ruolo c'è pure Calabria".

Su Ibrahimovic dirigente

"Lo conosco come amico e giocatore, non come dirigente e quindi non posso giudicarlo. Vedo gente che si espone nel giudicare gli atteggiamenti e il lavoro che fa nella società, ma nessuno sa le problematiche che ci sono in un grande club come il Milan. Io attendo i risultati, non li prevedo: il tempo ci dirà se è la persona giusta, se è bravo nel suo mestiere".