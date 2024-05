Padova, Oddo la spara grossa: le sue parole sul Milan fanno discutere

Massimo Oddo, ex calciatore del Milan ed attuale allenatore del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Triestina nel Girone A del campionato di Serie C. In modo particolare al tecnico patavino è stato chiesto cosa ne pensasse di un'amichevole contro una delle sue ex squadre, quindi i rossoneri o la Lazio. Questa ovviamente non è in programma, ma è semplicemente una suggestione posta dai giornalisti presenti in sala stampa.