Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', il tecnico rossonero Stefano Pioli potrà contare su un importantissimo doppio rientro in vista della sfida di 'San Siro'. Tra i pali ci dovrebbe essere Marco Sportiello, mentre in difesa giocheranno Alessandro Florenzi a destra, Theo Hernandez a sinistra con Fikayo Tomori e Matteo Gabbia al centro. In mediana davanti alla difesa con ogni probabilità giocheranno Yacine Adli e Tijjani Reijnders, mentre in avanti Olivier Giroud sarà supportato da Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Rafael Leao.