Atalanta-Milan, Collovati: “Vi dico io come finisce. Dopo il Sassuolo …”

Fulvio Collovati , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio City4You', soffermandosi in particolare su Atalanta - Milan , match della 15^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025 in programma alle ore 20:45 di oggi, venerdì 6 dicembre allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. A suo dire l'incontro terminerà con un pareggio, dal momento in cui ritiene senza dubbio gli orobici la squadra più in forma di tutto il panorama italiano in questo momento. Nonostante ciò pensa anche che i ragazzi di Gian Piero Gasperini performino meglio in trasferta. Ecco, dunque, le sue parole.

Atalanta-Milan, Collovati fa il pronostico a sorpresa: e sugli orobici svela che ...

"Prevedo un pareggio. Ho commentato Roma-Atalanta, probabilmente l'Atalanta è la squadra più in forma del campionato, però riesce a esprimersi meglio in trasferta. Infatti, la sconfitta per quattro a zero contro l'Inter è arrivata a inizio campionato, quando non era ben assestata, ma in trasferta ha dato lezioni di calcio. L'Atalanta si esprime meglio in trasferta, quando ha spazi per Lookman, De Ketelaere e Retegui. Invece, se deve attaccare, magari, è un po' più in difficoltà. Quindi, penso che il Milan pareggi, dopo la prestazione con il Sassuolo".