Atalanta-Milan, Pulisic: il jolly di Fonseca? Potrebbe…

Pulisic, come ricorda 'Il Corriere dello Sport' in edicola, sta rendendo al massimo da trequartista nel Milan di Paulo Fonseca. In generale, da quando è arrivato in Italia, nessuno ha fatto meglio di lui con 23 gol e 17 assist messi a referto. Più di Lautaro Martinez, Leao, Vlahovic o Kvaratskhelia. Con il cambio ruolo, da esterno destro a giocatore che svaria al centro del campo, Pulisic ha fatto un altro salto di qualità. In 19 partite otto gol e sei assist, più di chiunque altro nella rosa a disposizione di Fonseca. Da inizio stagione è stato l'uomo più determinante del Milan.