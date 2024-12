Pazzini su Fonseca — "Secondo me il suo lavoro è buono. Tra l’altro ha subìto parecchie pressioni prima ancora di arrivare, e poi anche dopo. E’ nel mirino, e quando lo sei non è semplice lavorare con tranquillità. Ha fatto grandi vittorie, è però mancata la continuità che gli poteva dare tranquillità. Si può anche aggiungere che la rosa in termini di mercato è migliorabile, soprattutto in relazione agli obiettivi di prim’ordine che ha un club come il Milan".

Morata acquisto azzeccato da parte del Milan? — "Certamente sì. Non è un attaccante da 20-22 gol ma mi piace molto il lavoro che fa per la squadra. Gioca per i compagni, ha curriculum, spessore, esperienza".

Su Abraham — "Mi piace anche lui. Quando hanno giocato in coppia con Morata, lui è riuscito a dare quell’elettricità che a volte magari era mancata. E’ un acquisto che approvo assolutamente".

Sulla gestione fatta da Fonseca per Leao — "Il mister ha detto che ha provato due modi diversi per gestirlo e adesso pare proprio che Rafa sia diventato più decisivo… D’altra parte era proprio questo l’obiettivo, lui è un giocatore che deve fare la differenza visto il suo talento. Se Fonseca ha scelto una via in particolare è perché ha i suoi buoni motivi".

Su Pulisic — "Lo apprezzo non solo perché è un giocatore che determina, ma perché c’è sempre. Fa sempre la prestazione, sai di averlo sia in fase offensiva che difensiva. Un giocatore così continuo è fondamentale per la squadra".

La conclusione su Camarda — "Mi piace tantissimo. Ci ho parlato un paio di volte, è un ragazzo a posto, che ha fame, è qualcosa di incredibile in rapporto alla sua età. Gli va lasciato il tempo di crescere senza pressioni eccessive, ma sarà sicuramente il futuro. Non solo nel Milan ma anche in Nazionale".