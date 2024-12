Atalanta-Milan, Sacchi: “Sicuro di una cosa. Diavolo, rischi di crollare se…”

Secondo Sacchi, infatti, il Diavolo vincendo si rilancerebbe nel gruppo di testa. Se dovesse vincere la Dea, sarebbe la conferma per esserci nella corsa Scudetto. Sacchi continua: "Di una cosa sono sicuro: nessuna delle due squadre snaturerà il proprio stile. Parlando dei rossoneri bisogna premettere una cosa: la continuità, in questa stagione, non è ancora stata trovata. La squadra di Fonseca fa buone prestazioni e poi, all’improvviso, cala. Si tratta, secondo secondo me, di un fenomeno normale se consideriamo che l’allenatore è al suo primo anno di lavoro, e che i giocatori devono adattarsi ai suoi metodi e alle sue idee. E’ giusto dare tempo al tecnico affinché riesca a mettere in campo, e a far vedere, ciò che si è proposto".