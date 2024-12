Atalanta-Milan, numeri e dove vederla: ecco cosa c’è da sapere sul match

"Non è mai un buon momento per affrontare l'Atalanta", così Mister Fonseca in conferenza stampa. "Noi stiamo bene, siamo in crescita e la squadra ha fiducia. Conosciamo le insidie della partita, l'Atalanta è fortissima ma siamo pronti per giocare contro di loro. La squadra non ha bisogno di questa partita per avere la consapevolezza di ciò che stiamo facendo, di certo vincere potrebbe darci ulteriore fiducia".

QUI ATALANTA — L'Atalanta si presenta a questo incontro in un ottimo stato di forma. I nerazzurri hanno vinto l'ultima partita di Serie A contro la Roma con un secco 2-0, consolidando la loro posizione in classifica, mentre in Champions League la squadra di Gasperini ha ottenuto una vittoria schiacciante per 6-1 contro lo Young Boys, dimostrando grande capacità offensiva. Con una serie di otto vittorie consecutive in campionato, l'Atalanta è determinata a mantenere questo slancio positivo. La sfida contro il Milan rappresenta un banco di prova importante per i bergamaschi. Nessuno squalificato tra i giocatori, l'unico assente a livello disciplinare sarà Mister Gasperini - che non ha parlato in conferenza stampa - sostituito in panchina dal vice, Gritti. Non saranno della partita gli infortunati Cuadrado, Godfrey e Zappacosta oltre al lungo degente Scamacca.

I NUMERI PRE PARTITA DI ATALANTA-MILAN —

Dal 2020/21 in avanti il Milan ha vinto quattro delle otto partite di Serie A disputate contro l'Atalanta (2N, 2P), nel periodo i bergamaschi hanno perso più incontri solo contro Inter (sei) e Napoli (cinque).

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime 10 partite di campionato, tra cui due clean sheet nelle due gare più recenti; i rossoneri non arrivano a tre consecutivi in Serie A da febbraio 2023, quando il terzo fu proprio contro l'Atalanta.

Sfida tra i quattro giocatori della Serie A che hanno preso parte a più gol nell'anno solare 2024 tra tutte le competizioni: Charles De Ketelaere (30, 14G+16A), Ademola Lookman (30, 19G+11A), Rafael Leão (28, 16G+12A) e Christian Pulisic (27, 16G+11A).

Tutti i tre gol di Rafael Leão in questo campionato sono arrivati in trasferta; tra chi ha segnato solo fuori casa nella Serie A 2024/25 nessuno ha trovato più gol, al pari di Razvan Marin, Davide Frattesi e Duván Zapata.

DOVE GUARDARE ATALANTA-MILAN — In Italia, Atalanta-Milan verrà trasmessa su DAZN, Sky e NOW. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Fonseca. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L'arbitro del match sarà Federico La Penna, assistito da Alessandro Giallatini e Valerio Colarossi. Il quarto uomo sarà Marco Guida, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo, assistito da Davide Ghersini.

La 15ª giornata di Serie A parte venerdì 6 dicembre con due anticipi: alle 18:30 Inter-Parma, Atalanta-Milan alle 20:45. Sabato 7 alle 15:00 Genoa-Torino, alle 18:00 Juventus-Bologna e alle 20:45 Roma-Lecce. Domenica 8 alle 12:30 Fiorentina-Cagliari, alle 15:00 Hellas Verona-Empoli, alle 18:00 Venezia-Como e alle 20:45 Napoli-Lazio. Lunedì 9, in conclusione, Monza-Udinese alle 20:45.

Questa l'attuale classifica: Napoli 32; Atalanta 31; Inter*, Fiorentina* e Lazio 28; Juventus 26; Milan* 22; Bologna* 21; Udinese 17; Empoli 16; Parma e Torino 15; Cagliari e Genoa 14; Roma e Lecce 13; Hellas Verona 12; Como 11; Monza 10; Venezia 8. (* una partita in meno)