Atalanta-Milan, attenti anche a Pasalic: fiuto del gol e non solo

Atalanta-Milan, questa sera i rossoneri giocano per accorciare in classifica e per darsi una spinta, forse, per rientrare nella corsa Scudetto. Per farlo servirà vincere, senza se e senza ma. Non solo Charles De Ketelaere, anche un altro ex rossonero dovrebbe scendere in campo da titolare. Stiamo parlando di Mario Pasalic, che con il Milan ha giocato nella stagione 2016-27. Un giocatore da non sottovalutare.