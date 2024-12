Atalanta-Milan, Bonan elogia Fonseca: poi la stoccata sul mancato equilibrio

"E' una partita importante. Per il Milan potrebbe essere una svolta storica con la 's' minuscola, mentre per l'Atalanta potrebbe essere una svolta Storica con la 's' maiuscola. Il Milan deve trovare un po' di continuità, fin qui ha alternato prestazioni positive a prestazioni non di livello. E' una sfida tra due allenatori diversi: l'Atalanta ha trovato un grande equilibrio, mentre il Milan non ancora. La squadra nerazzurra è stata costruita molto bene e poi ci sono diversi giocatori che con Gasperini sono migliorati".