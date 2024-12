Atalanta-Milan, Ordine: “Un eccesso di preoccupazione. Un segnale…”

Atalanta-Milan, la preoccupazione e il segnale di Fonseca: ecco il parere di Ordine

"A leggere soltanto i dati tecnici è un calcio capovolto quello tra Atalanta e Milan. I bergamaschi veleggiano entusiasti alle spalle del Napoli capolista con 31 punti, 9 in più rispetto ai 22 del Milan (con una partita in meno). «Gasperini è da considerare un pioniere del suo modello di calcio che adesso si sta diffondendo anche in Germania» racconta Fonseca, «non è mai un buon momento per affrontare l'Atalanta». L'impressione è che ci sia un eccesso di preoccupazione nella preparazione di questo viaggio brevissimo a tal punto da evitare di far rivedere al suo spogliatoio una partita dell'Atalanta. Vedremo stasera allora se il portoghese è riuscito a trovare il modo per evitare di soffrire ancora. Il segnale è dato dalla decisione di continuare con l'inserimento di Musah a centrocampo che è poi quello in grado di garantire un maggiore equilibrio strategico a tutto il team proteggendo anche il binario dove si scatena spesso Lookman".