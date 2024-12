Milan, Ordine: “Premesse non brillanti. Può contare solo su la presenza di…”

Atalanta-Milan, una sfida molto importante per i rossoneri. La squadra di Paulo Fonseca potrebbe rientrare nella corsa per i primi posto in Serie A, ma deve vincere per farlo. Franco Ordine, giornalista che spesso scrive sul mondo rossonero, ha scritto un editoriale per 'Il Giornale'. Ecco un riassunto delle sue parole.