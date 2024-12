Atalanta, stadio: effetto moltiplicatore. La speranza del Milan. E Cardinale…

Stadio Milan, Cardinale dovrà decidere. L'Atalanta e l'effetto moltiplicatore

Il Milan, come ricorda la rosea, segue da anni il dossier per il nuovo stadio e spera in un effetto moltiplicatore come quello avuto dall'Atalanta. Chiaramente il club rossonero viaggia su cifre differenti: nella scorsa stagione i ricavi da stadio sono stati di 70 milioni, spremendo al massimo la capienza e il settore premium. Con un impianto moderno la maggiorazione degli introiti è stimata in almeno 60 milioni, oltre alle ricadute sulle sponsorizzazioni. Cardinale dovrà presto decidere se allearsi con l'Inter per il nuovo San Siro, condividendo la spesa per l'acquisto dell'area (197 milioni), oppure se proseguire con il progetto di San Donato.