Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE NEWS

Sergej Milinković-Savić andrà in Arabia Saudita. Milan e Inter lottano per Tiago Djaló del Lille mentre Romelu Lukaku aspetta i nerazzurri

È iniziata ufficialmente lo scorso sabato 1° luglio , la sessione estiva di calciomercato per il 2023 . Il Milan è già grande protagonista, vista l'enorme mole di lavoro che c'è da fare, tanto in entrata quanto in uscita. Ecco quanto fatto finora dai rossoneri.

CESSIONI: Ciprian Tătărușanu (p, svincolato); Sergiño Dest (d, Barcellona - fine prestito); Tiémoué Bakayoko (c, Chelsea - fine prestito); Marco Brescianini (c, Frosinone - ?); Sandro Tonali (c, Newcastle - 70 milioni di euro); Aster Vranckx (c, Wolfsburg - fine prestito); Brahim Díaz (a, Real Madrid - fine prestito); Daniel Maldini (a, Empoli - prestito); Zlatan Ibrahimović (a, ritirato).