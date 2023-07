Calciomercato Milan – Difesa, un clamoroso ritorno: Inter beffata?

Ieri, con il raduno a Milanello, è iniziata ufficialmente la stagione 2023-2024 del Milan di Stefano Pioli. Sarà un'annata di cambiamenti per il Diavolo, così come rivelato dallo stesso allenatore rossonero nella prima conferenza stampa stagionale. Cambiamenti sia di modulo (si va verso il 4-3-3), sia, soprattutto, di uomini. E qui le mosse di calciomercato del Milan diranno tanto su che tipo di squadra ha in mente di costruire il tecnico, con l'ausilio di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.