Calciomercato Milan – Arriva la seconda offerta all’AZ per Reijnders

Il Milan avrebbe presentato una seconda offerta all'AZ Alkmaar per arrivare al centrocampista Tijjani Reijnders

Il profilo più seguito dalla dirigenza del Milan per sostituire il partente Sandro Tonali, accasatosi al Newcastle, è quello di Tijjani Reijnders dell'AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese sarebbe in cima alla lista dei desideri del Diavolo, che aveva già presentato una prima offerta, non accettata, al club neerlandese, di 20 milioni di euro.