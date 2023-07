Milan, Pulisic ad un passo: l’impatto dell’affare sulle casse rossonere

Ecco quale dovrebbe essere l'impatto a livello economico per il Milan dell'affare che porterà Christian Pulisic in rossonero

Ormai è quasi fatta. Uno degli obiettivi di mercato del Milan più atteso dai tifosi rossoneri sarà presto in Italia per svolgere le visite mediche di rito ed apporre successivamente la firma sul contratto. Come anticipato la giornata decisiva da questo punto di vista sarà domani, mercoledì 12 luglio. Ma quanto peserà l'affare che porterà lo statunitense al Diavolo?

Secondo quanto riferito dai colleghi di 'Calcio & Finanza', Milan e Chelsea avrebbero trovato un accordo per circa 20 milioni di euro più bonus. Christian Pulisic dovrebbe firmare un contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027, per cui la quota di ammortamento per il prossimo anno sarà di 5 milioni di euro.