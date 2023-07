Calciomercato Milan – Resiste l’ipotesi Dia: la clausola vale fino al 20 luglio

Per l'attacco del Milan resisterebbe ancora l'ipotesi Boulaye Dia, ma la clausola rescissoria per farlo partire vale fino al 20 luglio

Un altro reparto da rinforzare necessariamente in casa Milan è senza dubbio quello d'attacco. Con Marco Nasti e Lorenzo Colombo sul piede di partenza, Stefano Pioli rimarrebbe con il solo Olivier Giroud come riferimento avanzato, a cui si aggiunge anche Divock Origi che continua a non voler lasciare il Diavolo.