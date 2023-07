Calciomercato Milan – Il Genoa spinge per Colombo, ma Pioli…

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo 'Twitter', il Genoa in modo particolare sarebbe in forte pressing per Lorenzo Colombo. E avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto, a cui il Milan vorrebbe aggiungere il contro-riscatto. Stefano Pioli, però, sarebbe fortemente intenzionato a portarlo con la squadra in tourneé negli Stati Uniti, per poi prendere una decisione sul suo futuro. LEGGI ANCHE: Milan, offerta monstre dall'Arabia per l'obiettivo Taremi >>>