Calciomercato – L’AZ fa muro per Reijnders, lui tende la mano al Milan

Dopo l'acquisto di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea , ora il Milan punta forte su Tijjani Reijnders , che rimane il profilo prioritario per sostituire il partente Sandro Tonali . L' AZ Alkmaar , club che ne detiene il cartellino, sembra però non volersi discostare rispetto alle richieste iniziali, il che rappresenta un ostacolo non indifferente per il Diavolo.

Secondo quanto riferito da 'Sport Mediaset', il Milan si sarebbe spinto fino a 22 milioni di euro per arrivare a Tijjani Reijnders, ma l'AZ Alkmaar non vorrebbe scendere rispetto ai 25 milioni iniziali. In questo senso sembra che una mano possa arrivare dal giocatore. L'olandese sarebbe infatti disposto a rinunciare a una parte dei suoi due milioni di euro a stagione per 4 anni, in modo che i rossoneri possano alzare l'offerta.