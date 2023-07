Calciomercato Milan – Il Genoa ha chiesto informazioni per Gabbia

Il Genoa avrebbe chiesto informazioni al Milan per il difensore Matteo Gabbia, per cui aumentano a dismisura le pretendenti

Oltre alle trattative per il calciomercato in entrata, il Milan starebbe lavorando anche sulle uscite. Tra i giocatori più corteggiati in assoluto in casa rossonera ci sarebbe anche Matteo Gabbia, che potrebbe non avere grande spazio data la presenza in rosa di Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Malick Thiaw.