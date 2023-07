Il Milan ha in Samuel Chukwueze una delle sue priorità di calciomercato. Dovrà decidere se sarà lui l'extracomunitario da incorporare in rosa

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in questo calciomercato estivo, ha spiegato come presto in casa rossonera dovranno sciogliere il 'nodo' del secondo extracomunitario da tesserare, dopo Ruben Loftus-Cheek. Ovviamente, in caso di cessione all'estero di uno dei giocatori extracomunitari già presenti nella rosa di mister Stefano Pioli.