Calciomercato – Milinkovic-Savic, derby per Djaló e Lukaku | VIDEO

Sergej Milinkovic-Savic andrà in Arabia Saudita. Milan e Inter lottano per Tiago Djaló del Lille mentre Romelu Lukaku aspetta i nerazzurri

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, andrà a giocare in Arabia Saudita. 40 milioni di euro alla Lazio, triennale da 60 milioni di euro complessivi per il serbo. Milan e Inter, intanto, lottano per Tiago Djaló, difensore centrale portoghese del Lille in scadenza il 30 giugno 2024: ha già giocato per il Diavolo, in Primavera, nel 2019. Infine, le ultime news - nel video di calciomercato di 'GazzettaTV' - su Romelu Lukaku. Al di là delle voci su Juventus, Al-Hilal e PSG, il belga vuole soltanto i nerazzurri