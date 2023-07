Calciomercato Milan – Anche il Napoli su Kamada: ecco la situazione

Fino a qualche settimana fa, Daichi Kamada sembrava prossimo ad essere un nuovo giocatore del Milan. Adesso però la pista per portare il giapponese a vestire la casacca rossonera pare si sia raffreddata e nelle sue tracce si è inserito il Napoli.

L'ex Eintracht Francoforte è attualmente svincolato e potrebbe rappresentare per i partenopei una grande occasione, dato che era nel mirino degli azzurri da molto tempo prima dell'inserimento del Diavolo all'interno della trattativa. Come riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del club campano, vorrebbe regalare a Rudi Garcia il classe '96 per rinforzare la rosa e rimanere competitivi, cercando di difendere con le unghie e con i denti lo Scudetto conquistato.