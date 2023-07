Calciomercato Milan – Domani è il gran giorno di Pulisic | PM News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione domani, mercoledì 12 luglio 2023 , sarà il gran giorno di Christian Pulisic . Il centrocampista offensivo classe 1998 , che il Milan ha prelevato dal Chelsea per circa 22 milioni di euro bonus inclusi in questa sessione di calciomercato , vivrà infatti domani la sua prima giornata rossonera.

Calciomercato Milan: finalmente ecco Pulisic dal Chelsea

Pulisic arriverà in mattinata all'aeroporto di Milano-Malpensa. Ma, contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento, non svolgerà giovedì le visite mediche. Le farà direttamente domani mattina. L'iter che seguirà il giocatore statunitense (con passaporto croato), però, sarà lo stesso di ogni calciatore in procinto di essere tesserato dal club di Via Aldo Rossi.