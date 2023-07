Calciomercato Milan – Domani Pulisic. Poi Isaksen? Sull’attaccante …

Tante le notizie sul calciomercato del Milan pubblicate sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 11 luglio 2023. Vero, ieri il gruppo di Stefano Pioli si è radunato a Milanello per iniziare la stagione 2023-2024, ma tengono banco in questo periodo (come di consueto) 'rumors' e trattative su possibili nuovi acquisti e cessioni. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. Anche perché la mattina è stata foriera di novità ...