Calciomercato Milan Primavera – Ufficiale: Omoregbe al Fiorenzuola

Il Milan Primavera e Bob Omoregbe si separano in questo calciomercato estivo. L'attaccante rossonero si trasferisce al Fiorenzuola in Serie C

Il Milan Primavera di Ignazio Abate saluta nuovamente, in questa sessione estiva di calciomercato, l'ala destra Bob Murphy Omoregbe, classe 2003, italiano di origini che, negli ultimi sei mesi, ha giocato 10 partite in Serie C in prestito nella fila della Torres.

Il giocatore, come comunicato dal club di Via Aldo Rossi sui propri canali ufficiali, lascia infatti di nuovo in rossoneri con la formula del prestito.