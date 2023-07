Calciomercato Milan – Chukwueze si allontana: Isaksen ad una condizione

Continua in casa Milan la caccia all'esterno destro che permetta di fare il salto di qualità rispetto alle ultime stagioni. Alexis Saelemaekers, infatti, sembra non aver dato le garanzie richieste, mentre Junior Messias piace molto in Serie A, in modo particolare a Bologna e Torino, per cui non è esclusa una sua partenza in questa sessione di calciomercato.