Calciomercato Milan – Reijnders, rossoneri pronti ad alzare l’offerta

Tijjani Reijnders è il primo obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo, poiché chiodo fisso del tecnico rossonero Stefano Pioli. Ieri, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, l'AZ Alkmaar, club che detiene il cartellino del giocatore classe 1998 fino al 30 giugno 2027, ha rotto il silenzio sulla questione.