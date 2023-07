Calciomercato Milan – De Ketelaere in partenza: già fissato il prezzo

Charles De Ketelaere può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Ha estimatori in Premier League e in Serie A. Il punto

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha evidenziato come la cessione di Sandro Tonali al Newcastle United non sia l'unica in programma in casa rossonera. Il Diavolo, infatti, ha bisogno di sfoltire la rosa, anche per avere più soldi a disposizione per le operazioni in entrata.