Calciomercato Milan – Anche la Juventus piomba su Samardzic

In questa sessione di calciomercato, Lazar Samardzic è un chiaro obiettivo del Milan, ma si è inserita nella trattativa anche la Juventus

Nelle ultime ore, come riportato da calciomercato.com, è nato un interesse della Juventus per Lazar Samardzic. Dopo i primi due obiettivi saltati, tra cui Davide Frattesi neo-acquisto dell'Inter e Milinkovic Savic ad un passo ormai dall'Al-Hilal, i bianconeri hanno il necessario bisogno di un centrocampista per rinforzare ulteriormente la rosa.