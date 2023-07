Calciomercato Milan – Di Marzio: “Il Bologna in pressing su Ballo-Touré”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha riferito come il Bologna sia in pressing sul terzino del Milan Fodé Ballo-Touré

Il mercato del Milan , nel corso degli ultimi giorni, si è sviluppato soprattutto in entrata, ma i rossoneri continuano ad essere molto attivi anche sul fronte uscite. Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle , Marco Brescianini al Frosinone e Daniel Maldini all' Empoli , ora sembra poter essere arrivato il momento per Fodé Ballo-Touré .

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il Bologna sarebbe in forte pressing non tanto sul Milan, per cui il senegalese sarebbe sacrificabile. Ma sullo stesso Fodé Ballo-Touré, per provare a convincerlo della proposta economica che i rossoblù gli offrirebbero. Da capire, quindi, quale sarà la risposta dell'ex Monaco.