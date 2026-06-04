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Milan, le Top News della mattina: ore decisive per Rangnick, l’idea di Ibrahimović e l’Arsenal su Leão

Le notizie più importanti (Top News) sul Milan nella mattina di oggi, giovedì 4 giugno 2026
Milan, le Top News della mattina di oggi, giovedì 4 giugno 2026: la deadline per Ralf Rangnick, il piano di Zlatan Ibrahimović con Mauricio Pochettino o Arne Slot, il prezzo di Rafael Leão e il caso Leon Goretzka
Daniele Triolo Redattore 

La mattina di oggi, giovedì 4 giugno 2026, è stata caratterizzata da una fitta rete di indiscrezioni e retroscena di mercato che stanno delineando il futuro societario e tecnico del Milan. Con una deadline interna fissata categoricamente per il prossimo 10 giugno, la proprietà RedBird è chiamata a sciogliere i nodi più intricati per completare il nuovo management, dalla direzione tecnica alla panchina. Ecco a voi le Top News rossonere, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

1. Il bivio di Ralf Rangnick e la deadline del 10 giugno

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Il Milan è formalmente in attesa della risposta definitiva di Ralf Rangnick. Al manager tedesco è stata offerta la carica di direttore tecnico con poteri allargati, ma la decisione è legata a un incastro internazionale. Nelle prossime ore, infatti, Rangnick dovrà dare una risposta ufficiale alla Federazione calcistica dell'Austria in merito alla proposta di rinnovo del contratto come Commissario Tecnico.

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Solo dopo questo passaggio ravvicinato sarà chiaro se il tedesco accetterà la sfida rossonera. Il proprietario Gerry Cardinale ha fretta: il club ha stabilito la data del 10 giugno come termine ultimo per annunciare il nuovo organigramma dirigenziale e il nome dell'allenatore che succederà a Massimiliano Allegri.

2. I tre nomi della scuola tedesca per la panchina

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In attesa di definire il proprio ruolo, Rangnick ha già avanzato alla proprietà tre raccomandazioni ben precise per la guida tecnica, tutte riconducibili alla sua filosofia metodologica basata su intensità e verticalità:

  • Oliver Glasner: candidato forte, reduce da un summit esplorativo di ben sei ore andato in scena a Monaco di Baviera nella serata di martedì.

  • Matthias Jaissle: attualmente vincente all'Al-Ahli, con cui il Milan ha in programma un incontro formale nei prossimi giorni.

  • Sebastian Hoeness: il tecnico dello Stoccarda (fresco vincitore della Coppa di Germania 2025) è l'ultimo profilo inserito nella lista. È stimato per il suo moderno 4-2-3-1 e per la capacità di valorizzare i giovani.

    • 3. La contromossa di Ibrahimović: i piani Pochettino e Slot

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    La prospettiva di un accentramento totale dei poteri nelle mani di Rangnick non incontra il gradimento di Zlatan Ibrahimović. Per evitare un ridimensionamento del proprio ruolo di Senior Advisor, lo svedese sta portando avanti due strategie alternative:

    StrategiaDirettore sportivoAllenatore in panchinaDettagli economici
    Asse internazionaleRamón PlanesMauricio PochettinoBozza d'intesa da 5 milioni netti a stagione (fonte: La Gazzetta dello Sport).
    Regia PimentaRamón PlanesArne SlotL'olandese del Liverpool è la priorità di Ibra, assistito da Rafaela Pimenta.

    4. Player Trading: il punto sulle cessioni di Leão e Jashari

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    Sul fronte delle uscite si preannuncia un'estate rovente. Rafael Leão ha aperto ufficialmente le porte a una nuova sfida in Premier League, offrendosi concretamente all'Arsenal. Sul numero 10 lusitano resta vivo l'interesse di ben 5 top club inglesi. La posizione del Milan è puramente finanziaria: la base d'asta parte da 50 milioni di euro, cifra che garantirebbe a RedBird una plusvalenza netta di 39 milioni rispetto all'ammortamento residuo a bilancio.

    Situazione opposta per Ardon Jashari. Nonostante le manifestazioni d'interesse avanzate da 4 big di Serie A (tra cui Atalanta, Roma e Juventus), il centrocampista svizzero ha espresso la ferma volontà di rimanere al Milan per un altro anno, intenzionato a riscattare una stagione pesantemente condizionata dalla frattura del perone subita lo scorso agosto e dal poco spazio avuto sul terreno di gioco (appena 880') nell'arco dell'annata.

    5. Goretzka-Milan: un affare congelato che accende la Juventus

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    Il caos manageriale di questi giorni ha prodotto la prima vittima illustre sul mercato dei parametri zero. Il trasferimento di Leon Goretzka al Milan è da considerarsi momentaneamente congelato. L'accordo triennale imbastito sulla base di 7 milioni di euro stagionali (bonus inclusi) e 10 milioni di premio alla firma non verrà ratificato finché non saranno insediati il nuovo Direttore Tecnico e l'allenatore.

    A quel punto bisognerà capire se il giocatore interesserà ancora al nuovo corso tecnico rossonero o meno. Di fronte a questa fase di stallo, intanto, l'entourage del centrocampista tedesco in uscita dal Bayern Monaco ha riallacciato i contatti con le società rivali: su tutte si registra il forte inserimento della Juventus, pronta a sfruttare l'immobilismo dei rossoneri per soffiare il giocatore a parametro zero.

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