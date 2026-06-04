Solo dopo questo passaggio ravvicinato sarà chiaro se il tedesco accetterà la sfida rossonera. Il proprietario Gerry Cardinale ha fretta: il club ha stabilito la data del 10 giugno come termine ultimo per annunciare il nuovo organigramma dirigenziale e il nome dell'allenatore che succederà a Massimiliano Allegri.

2. I tre nomi della scuola tedesca per la panchina — In attesa di definire il proprio ruolo, Rangnick ha già avanzato alla proprietà tre raccomandazioni ben precise per la guida tecnica, tutte riconducibili alla sua filosofia metodologica basata su intensità e verticalità:

Oliver Glasner: candidato forte, reduce da un summit esplorativo di ben sei ore andato in scena a Monaco di Baviera nella serata di martedì.

Matthias Jaissle: attualmente vincente all'Al-Ahli, con cui il Milan ha in programma un incontro formale nei prossimi giorni.

3. La contromossa di Ibrahimović: i piani Pochettino e Slot — La prospettiva di un accentramento totale dei poteri nelle mani di Rangnick non incontra il gradimento di Zlatan Ibrahimović. Per evitare un ridimensionamento del proprio ruolo di Senior Advisor, lo svedese sta portando avanti due strategie alternative:

Strategia Direttore sportivo Allenatore in panchina Dettagli economici Asse internazionale Ramón Planes Mauricio Pochettino Bozza d'intesa da 5 milioni netti a stagione (fonte: La Gazzetta dello Sport). Regia Pimenta Ramón Planes Arne Slot L'olandese del Liverpool è la priorità di Ibra, assistito da Rafaela Pimenta.

4. Player Trading: il punto sulle cessioni di Leão e Jashari — Sul fronte delle uscite si preannuncia un'estate rovente. Rafael Leão ha aperto ufficialmente le porte a una nuova sfida in Premier League, offrendosi concretamente all'Arsenal. Sul numero 10 lusitano resta vivo l'interesse di ben 5 top club inglesi. La posizione del Milan è puramente finanziaria: la base d'asta parte da 50 milioni di euro, cifra che garantirebbe a RedBird una plusvalenza netta di 39 milioni rispetto all'ammortamento residuo a bilancio.

Situazione opposta per Ardon Jashari. Nonostante le manifestazioni d'interesse avanzate da 4 big di Serie A (tra cui Atalanta, Roma e Juventus), il centrocampista svizzero ha espresso la ferma volontà di rimanere al Milan per un altro anno, intenzionato a riscattare una stagione pesantemente condizionata dalla frattura del perone subita lo scorso agosto e dal poco spazio avuto sul terreno di gioco (appena 880') nell'arco dell'annata.

5. Goretzka-Milan: un affare congelato che accende la Juventus — Il caos manageriale di questi giorni ha prodotto la prima vittima illustre sul mercato dei parametri zero. Il trasferimento di Leon Goretzka al Milan è da considerarsi momentaneamente congelato. L'accordo triennale imbastito sulla base di 7 milioni di euro stagionali (bonus inclusi) e 10 milioni di premio alla firma non verrà ratificato finché non saranno insediati il nuovo Direttore Tecnico e l'allenatore.

A quel punto bisognerà capire se il giocatore interesserà ancora al nuovo corso tecnico rossonero o meno. Di fronte a questa fase di stallo, intanto, l'entourage del centrocampista tedesco in uscita dal Bayern Monaco ha riallacciato i contatti con le società rivali: su tutte si registra il forte inserimento della Juventus, pronta a sfruttare l'immobilismo dei rossoneri per soffiare il giocatore a parametro zero.