Fase di non possesso e valorizzazione dei giovani: il parallelismo con Fàbregas—
Quando la palla è degli avversari, lo Stoccarda di Hoeness attiva una linea difensiva molto alta e un pressing ultra-aggressivo direttamente nella metà campo rivale. L'obiettivo è la riconquista immediata della sfera per colpire in transizione positiva con pochi metri di campo da coprire.
Questa filosofia esprime un calcio marcatamente europeo che ricorda da vicino i princìpi posizionali promossi da Cesc Fàbregas a Como. Esiste, inoltre, un altro punto di contatto totale tra il tecnico tedesco e lo spagnolo: la totale fiducia nel talento verde. Hoeness ha dimostrato una straordinaria capacità di lanciare e valorizzare i giovani nel grande calcio, come confermato dall'esplosione del classe 2004 Bilal El Khannouss nell'ultima stagione in Svevia. Un biglietto da visita che si sposa alla perfezione con le linee guida della dirigenza rossonera.
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