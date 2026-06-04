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Milan, ecco come gioca Hoeness: il modulo che ricorda Fàbregas e fa impazzire Rangnick

Sebastian Hoeness, allenatore Stoccarda, piace al Milan per la panchina
Analisi tattica di Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda candidato alla panchina del Milan. Ecco i segreti del suo 4-2-3-1, il pressing alto e l'uso dei giovani nel nostro approfondimento
Daniele Triolo Redattore 

La caccia del Milan al nuovo allenatore per la stagione 2026-2027 si arricchisce di dettagli tattici affascinanti. Tra i profili sponsorizzati da Ralf Rangnick – che ha incrociato il tecnico nella stagione 2015-2016 ai tempi del Lipsia – il nome di Sebastian Hoeness guadagna posizioni. Il tecnico dello Stoccarda, capace di centrare due qualificazioni in Champions League e di vincere la Coppa di Germania nel 2025, rappresenta il perfetto prototipo dell'allenatore moderno cercato da RedBird.

La lavagna tattica di Hoeness: i segreti del suo 4-2-3-1

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Sebastian Hoeness propone un calcio associativo, propositivo e ad altissima intensità. Il suo scacchiere si sviluppa su un 4-2-3-1 fluido, i cui flussi di gioco principali si fondano su princìpi rigidi. Ma interpretati con grande libertà di movimento.

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  • Costruzione dal basso: la manovra inizia sempre dai difensori centrali (come Jeff Chabot e Luca Jaquez nell'ultimo anno in Svevia). I due mediani, Angelo Stiller e Atakan Karazor (o il giovane Chema Andrés), si abbassano alternativamente per ricevere la sfera e ripulire il possesso.

  • I terzini "dentro al campo": i laterali bassi (Josha Vagnoman o Lorenz Assignon a destra; Maximilian Mittelstädt a sinistra) non si limitano a presidiare la fascia. Nella visione di Hoeness devono stringere la loro posizione fungendo da registi aggiunti, per poi attaccare la corsia e andare al cross solo quando lo sviluppo dell'azione lo richiede.

  • Esterni di qualità e attacco dello spazio: ali come Jamie Leweling e Chris Führich tendono ad accentrarsi per liberare lo spazio sulle fasce ai terzini e dialogare nello stretto. Questo sistema favorisce la doppia scelta offensiva del terminale centrale: la verticalità immediata di Deniz Undav o il lavoro di sponda del '9 di peso' Ermedin Demirović.

    • Fase di non possesso e valorizzazione dei giovani: il parallelismo con Fàbregas

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    Quando la palla è degli avversari, lo Stoccarda di Hoeness attiva una linea difensiva molto alta e un pressing ultra-aggressivo direttamente nella metà campo rivale. L'obiettivo è la riconquista immediata della sfera per colpire in transizione positiva con pochi metri di campo da coprire.

    Questa filosofia esprime un calcio marcatamente europeo che ricorda da vicino i princìpi posizionali promossi da Cesc Fàbregas a Como. Esiste, inoltre, un altro punto di contatto totale tra il tecnico tedesco e lo spagnolo: la totale fiducia nel talento verde. Hoeness ha dimostrato una straordinaria capacità di lanciare e valorizzare i giovani nel grande calcio, come confermato dall'esplosione del classe 2004 Bilal El Khannouss nell'ultima stagione in Svevia. Un biglietto da visita che si sposa alla perfezione con le linee guida della dirigenza rossonera.

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