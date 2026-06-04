Fase di non possesso e valorizzazione dei giovani: il parallelismo con Fàbregas

Quando la palla è degli avversari, lo Stoccarda di Hoeness attiva una linea difensiva molto alta e un pressing ultra-aggressivo direttamente nella metà campo rivale. L'obiettivo è la riconquista immediata della sfera per colpire in transizione positiva con pochi metri di campo da coprire.