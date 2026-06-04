Il miracolo Stoccarda e il blindato rinnovo contrattuale—
Nel triennio sulla panchina dello Stoccarda, Hoeness ha ottenuto risultati straordinari, portando per ben due volte la compagine biancorossa in Champions League. Nel 2024 ha firmato un clamoroso 2° posto in Bundesliga, posizionandosi addirittura davanti al Bayern Monaco, dietro soltanto al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Mentre nella stagione appena conclusa ha centrato il 4° posto, garantendo una nuova qualificazione nell'Europa che conta. Nel suo palmarès svevo spicca anche la conquista della Coppa di Germania nel 2025.
L'assalto del Milan al tecnico tedesco dovrà però scontrarsi con un blindatissimo muro contrattuale. Nel marzo 2025, infatti, Hoeness ha prolungato il suo accordo con lo Stoccarda fino al 30 giugno 2028. Un dettaglio strategico complica ulteriormente la trattativa: nel nuovo accordo è stata ufficialmente eliminata la clausola risolutoria da 7-8 milioni di euro precedentemente attiva, lasciando al club tedesco il totale potere contrattuale sull'allenatore.
La connessione strategica con Ralf Rangnick
In quell'annata, Hoeness guidava le giovanili del Lipsia mentre Rangnick sedeva sulla panchina della Prima Squadra dei "Tori Rossi". Questa profonda conoscenza metodologica e la comune visione di un calcio aggressivo e d'avanguardia inseriscono Hoeness nella lista dei candidati ideali sponsorizzati dal manager tedesco, insieme a Oliver Glasner e Matthias Jaissle.
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