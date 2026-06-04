Il casting per la panchina del Milan in vista della stagione 2026-2027 si arricchisce di una pista inedita e di grande fascino internazionale. Accanto ai profili già noti, spunta il nome di Sebastian Hoeness , tecnico tedesco in forte ascesa che sta catturando l'attenzione della dirigenza di Via Aldo Rossi per il dopo-Massimiliano Allegri.

Chi è Sebastian Hoeness: una dinastia vincente in panchina

Classe 1982, nativo di Monaco di Baviera, Sebastian porta un cognome pesante nel calcio mondiale: è infatti il nipote di Uli Hoeness, leggendario ex attaccante e oggi Presidente onorario del Bayern Monaco. A differenza dello zio, Sebastian ha vissuto una carriera modesta da centrocampista nelle serie minori tedesche, ma ha trovato la sua vera consacrazione nelle vesti di allenatore grazie a un percorso lineare e ricco di successi: