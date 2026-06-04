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Milan, il nuovo nome per la panchina è un colpo di genio: arriva dalla dinastia più vincente di Germania

Sebastian Hoeness, allenatore Stoccarda, piace al Milan per la panchina
Spunta Sebastian Hoeness per la panchina del Milan 2026-2027. I dettagli sui trionfi allo Stoccarda, il legame con Ralf Rangnick e il nodo del contratto con gli svevi in questo nostro articolo
Daniele Triolo Redattore 

Il casting per la panchina del Milan in vista della stagione 2026-2027 si arricchisce di una pista inedita e di grande fascino internazionale. Accanto ai profili già noti, spunta il nome di Sebastian Hoeness, tecnico tedesco in forte ascesa che sta catturando l'attenzione della dirigenza di Via Aldo Rossi per il dopo-Massimiliano Allegri.

Chi è Sebastian Hoeness: una dinastia vincente in panchina

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Classe 1982, nativo di Monaco di Baviera, Sebastian porta un cognome pesante nel calcio mondiale: è infatti il nipote di Uli Hoeness, leggendario ex attaccante e oggi Presidente onorario del Bayern Monaco. A differenza dello zio, Sebastian ha vissuto una carriera modesta da centrocampista nelle serie minori tedesche, ma ha trovato la sua vera consacrazione nelle vesti di allenatore grazie a un percorso lineare e ricco di successi:

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  • Bayern Monaco II (2019-2020): ha compiuto un'impresa storica vincendo il campionato di 3. Liga.

  • Hoffenheim (2020-2022): il debutto in Bundesliga si è chiuso con un 11° e un 9° posto, consolidando la sua reputazione nella massima serie.

  • Stoccarda (dal 2023 a oggi): la vera svolta professionale, dove ha imposto un calcio moderno, verticale e altamente spettacolare in Svevia.

    • Il miracolo Stoccarda e il blindato rinnovo contrattuale

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    Nel triennio sulla panchina dello Stoccarda, Hoeness ha ottenuto risultati straordinari, portando per ben due volte la compagine biancorossa in Champions League. Nel 2024 ha firmato un clamoroso 2° posto in Bundesliga, posizionandosi addirittura davanti al Bayern Monaco, dietro soltanto al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Mentre nella stagione appena conclusa ha centrato il 4° posto, garantendo una nuova qualificazione nell'Europa che conta. Nel suo palmarès svevo spicca anche la conquista della Coppa di Germania nel 2025.

    L'assalto del Milan al tecnico tedesco dovrà però scontrarsi con un blindatissimo muro contrattuale. Nel marzo 2025, infatti, Hoeness ha prolungato il suo accordo con lo Stoccarda fino al 30 giugno 2028. Un dettaglio strategico complica ulteriormente la trattativa: nel nuovo accordo è stata ufficialmente eliminata la clausola risolutoria da 7-8 milioni di euro precedentemente attiva, lasciando al club tedesco il totale potere contrattuale sull'allenatore.

    La connessione strategica con Ralf Rangnick

    In quell'annata, Hoeness guidava le giovanili del Lipsia mentre Rangnick sedeva sulla panchina della Prima Squadra dei "Tori Rossi". Questa profonda conoscenza metodologica e la comune visione di un calcio aggressivo e d'avanguardia inseriscono Hoeness nella lista dei candidati ideali sponsorizzati dal manager tedesco, insieme a Oliver Glasner e Matthias Jaissle.

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