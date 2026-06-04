Vertice di sei ore a Monaco di Baviera (Germania) tra Gerry Cardinale e Oliver Glasner per la panchina del Milan dopo Massimiliano Allegri. Tutti i dettagli sul nuovo assetto e i nodi tattici in questo articolo

Il Milan accelera per il dopo-Allegri e punta dritto sul profilo internazionale di Oliver Glasner . Nella serata di martedì, un vertice blindato in Germania (con Monaco di Baviera come sede più accreditata) ha sancito l'apertura ufficiale dei dialoghi tra il club rossonero e il tecnico austriaco, reduce da un'importante esperienza in Premier League sulla panchina del Crystal Palace.

Summit di sei ore a Monaco: chi c'era al tavolo con Glasner

L'incontro non è stato una semplice formalità: un faccia a faccia di sei ore utile a sviscerare piani e visioni future. La delegazione rossonera presente al summit testimonia l'importanza del momento storico e societario che il club sta attraversando: