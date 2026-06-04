Milan: il proprietario Gerry Cardinale ha offerto il ruolo di direttore tecnico a Ralf Rangnick. Il tedesco ha chiesto pieni poteri, ma Zlatan Ibrahimović fa muro. Quando arriverà la risposta del tedesco? Tutti i dettagli e la deadline

Daniele Triolo Redattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 08:02)

Gerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, ha offerto - come noto - la direzione tecnica del club rossonero a Ralf Rangnick. Una mossa strategica che vede la regia di Massimo Calvelli (uomo di fiducia del fondo americano che ha recentemente ereditato alcune deleghe chiave dall'AD Giorgio Furlani), ma che rischia di aprire una frattura interna nell'organigramma societario.

Il "Modello Red Bull" a Milano: cosa chiede Ralf Rangnick — L'allenatore e dirigente tedesco, celebre per aver creato la galassia calcistica della Red Bull (Salisburgo e Lipsia), è attratto dalla proposta avanzata dal Milan. Tuttavia, la sua filosofia non ammette compromessi. Per accettare l'incarico, Rangnick ha posto una condizione tassativa: pieni poteri decisionali.